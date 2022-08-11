2022 年 8月 11 日 星期四 22:59

俄罗斯发现6例“德尔塔克戎”感染病例

哈通社/莫斯科/8月11日 — 据中新社消息，俄罗斯联邦消费者权益保护与公益监督局11日通报称，俄目前发现6例德尔塔和奥密克戎毒株的重组毒株«德尔塔克戎»感染病例。

俄消费者权益保护与公益监督局称，截至10日，该局中央流行病学研究所VGARus数据库(新冠病毒基因组序列国家数据库)采集到6例德尔塔和奥密克戎毒株的重组毒株“德尔塔克戎”样本。其中5例样本来自圣彼得堡，一例为莫斯科。采集日期为7月和8月初。

该局表示，“德尔塔克戎”并非新冠病毒主要流行毒株，目前不会对圣彼得堡和莫斯科两地的疫情产生重大影响。这两地的疫情情况与俄全国整体情况相似，主要传播的是奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5，且BA.5占多数。

该局表示，该重组毒株感染者症状较轻，无需住院治疗。目前尚无依据表明重组毒株引发重症或更具传染性。

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部11日数据显示，过去24小时，俄新增感染病例25815例(其中新增住院2525例)，累计感染病例达18796472例；新增死亡病例52例，累计死亡382954例；新增治愈出院14221例，累计治愈出院18089941例。新增感染病例最多的三个地区分别是莫斯科市7899例、圣彼得堡2940例、莫斯科州2521例。