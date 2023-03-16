哈萨克斯坦汽车销量增长69%

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 据informburo消息，据哈萨克斯坦汽车企业协会数据显示，2月哈国消费者购买了13115辆汽车，汽车销量增长69%。

消息称，年初以来，哈国汽车市场继续快速增长，物流问题和芯片短缺问题逐渐淡出人们的视线。同时，随着哈萨克斯坦本国汽车产量的增长，对中国品牌汽车进口也在增加。

数据显示，2月份，官方经销商销售轿车和轻型商用车12405辆，卡车和公共汽车710辆，与2022年2月相比增长69.1%。

自今年年初以来，共售出汽车23,547辆，是2022年同期的两倍。

2月，雪佛兰销量位居前三（3612辆，同比增长329%）。现代经销商销量为3458辆（+55.4%），起亚以1815辆（+122.7%）位居第三。丰田RAV4车型重返市场，这对2月份的销量产生了积极影响，达873辆（-8.5%）。奇瑞汽车以667辆的成绩位居第五。其后依次是EXEED-370辆；哈弗-352辆；江淮汽车-322辆；长安-247辆；雷克萨斯-237辆。

从各品牌车型销售来看，2月份排名第一的是雪佛兰Cobalt（2652辆），现代途胜位居第二（1293辆），雪佛兰Nexia（710辆）位居第三。

【编译：木合塔尔·木拉提】