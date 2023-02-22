Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  社会

哈国民间为土耳其灾区筹集人道救援物资660吨

2023 年 2月 22 日 星期三 , 12:30
哈国民间为土耳其灾区筹集人道救援物资660吨

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦民间为土耳其地震灾区募集的人道主义援助物资已达660吨，其中500吨援助物资已经运往土耳其。

据哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部新闻中心报道，国家志愿者网络通过驻哈萨克斯坦大使馆向土耳其运送了另外 8 吨人道主义援助物资。

地震发生至今，哈萨克斯坦民众向国家志愿者网络的银行捐款账户转入了1亿坚戈的捐款。

此外，民间还自发的筹集了人道主义援助物资，提供给受到破坏性地震影响的土耳其灾区。

以下这些地区总共收集了 660 吨人道主义援助：

阿拉木图市 - 50 吨；

阿拉木图州 - 68 吨；

阿克纠宾地区 - 11 吨；

克孜勒奥尔达州 - 3 吨；

奇姆肯特市 - 50 吨；

江布尔州 - 400 吨；

巴甫洛达尔州 - 7 吨;

东哈萨克斯坦州 - 10 吨。

其中500吨援助物资和150多座毡房已经运往土耳其。

哈萨克斯坦民族和睦大会各民族文化协会筹集了 1.25 亿坚戈的善款。同时，在民族和睦大会的支持下，价值 5440 万坚戈的物资也被运往土耳其。

此前，土耳其驻阿斯塔纳大使馆日前在其官方 Facebook 页面上写道，哈萨克斯坦民间向土耳其灾害与应急管理局 (AFAD) 的官方救济账户汇入的捐款超过了 400 万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】


Теги:
相关新闻
哈萨克斯坦外交官参加比什凯克美食和纪念品外交展
土耳其东南部洪灾死亡人数升至14人
国务顾问会见外国记者代表
托卡耶夫总统结束对安卡拉的工作访问启程回国
突厥国家组织峰会签署三项重要文件
托卡耶夫总统出席突厥国家组织首脑特别峰会
2023年1个月哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易额增长19.1%
哈萨克斯坦参议员出席各国议会联盟第146届大会
焦点
1 央行行长：如有必要，央行将再次进行干预
2 哈萨克斯坦汽车销量增长69%
3 土耳其学者认为阿克托别州曾是西匈奴的政治中心
4 今年的货物进口规模或将超过历史纪录
5 央行公布16日坚戈与主要外币之间的汇率标准

时事新闻