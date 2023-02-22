哈国民间为土耳其灾区筹集人道救援物资660吨

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦民间为土耳其地震灾区募集的人道主义援助物资已达660吨，其中500吨援助物资已经运往土耳其。

据哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部新闻中心报道，国家志愿者网络通过驻哈萨克斯坦大使馆向土耳其运送了另外 8 吨人道主义援助物资。

地震发生至今，哈萨克斯坦民众向国家志愿者网络的银行捐款账户转入了1亿坚戈的捐款。

此外，民间还自发的筹集了人道主义援助物资，提供给受到破坏性地震影响的土耳其灾区。

以下这些地区总共收集了 660 吨人道主义援助：

阿拉木图市 - 50 吨；

阿拉木图州 - 68 吨；

阿克纠宾地区 - 11 吨；

克孜勒奥尔达州 - 3 吨；

奇姆肯特市 - 50 吨；

江布尔州 - 400 吨；

巴甫洛达尔州 - 7 吨;

东哈萨克斯坦州 - 10 吨。

其中500吨援助物资和150多座毡房已经运往土耳其。

哈萨克斯坦民族和睦大会各民族文化协会筹集了 1.25 亿坚戈的善款。同时，在民族和睦大会的支持下，价值 5440 万坚戈的物资也被运往土耳其。

此前，土耳其驻阿斯塔纳大使馆日前在其官方 Facebook 页面上写道，哈萨克斯坦民间向土耳其灾害与应急管理局 (AFAD) 的官方救济账户汇入的捐款超过了 400 万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】