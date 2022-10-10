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    哈国将新建655家基层医疗救护设施

    2022 年 10月 10 日 星期一 , 15:45

    哈通社/阿斯塔纳/10月10日--哈萨克斯坦卫生部长阿扎尔·黑尼亚特在10日召开的马吉利斯（议会下院）政府时间段会议上表示，卫生部已制定了一项旨在改善乡村居民健康状况的项目。

    阿扎尔·黑尼亚特表示，按照国家元首的指示，卫生部制定了《农村医疗保健现代化》项目，以改善乡村居民健康状况。项目目标任务包括：一是通过建设基层医疗卫生机构，即医疗站、卫生院，为所有居民点提供医疗基础设施。这将有助于提高农村地区医疗服务质量（包括预防性检查和疾病筛查），使引入更加关注疾病早期诊断、提供远程医疗服务、医疗康复、上门诊疗的新方法成为可能。

    二是增设5家配备现代化设备综合医疗中心，组建现代多学科跨县中心医院网络。这将提高及时向乡村居民提供紧急和专业医疗服务的水平。

    据她介绍，卫生部与各地政府合作，启动筹备新建655家基层医疗卫生机构，其中包括253所医疗站、160所卫生院和242所助产医疗站。

    -初步方案、总计划、工作计划已制定完毕。目前正在进行项目选址。-她说。

    她表示，卫生部计划增设中风和心脏病科、复苏和重症监护室、外科、创伤和科康复科等科室。计划为各县中心医院配备现代化医疗设备（CT、MRI、血管造影、超声检查、内窥镜、康复设备），并加大维修翻修力度。据她介绍，该项目将投入约2065亿坚戈。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 农业 医疗卫生
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