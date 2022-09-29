2022 年 9月 29 日 星期四 , 19:55

韩国65岁以上高龄人口首破900万

哈通社/首尔/9月29日 —— 据韩联社报道，韩国统计厅29日发布的《2022年高龄人口统计》显示，今年65岁以上高龄人口首次突破900万，其中五成以上仍想为维持生计继续工作。

据统计，韩国今年65岁以上高龄人口为901.8万人，首次突破900万大关。高龄人口在总人口中的占比17.5%，预计到2025年这一比重将达到20.6%，届时韩国将进入超高龄社会。由此，韩国将仅用时7年就从高龄化社会步入超高龄化社会，比奥地利（53年）、英国（50年）、美国（15年）、日本（10年）更快。

从家庭形态来看，户主年龄超过65岁的高龄家庭为519.5万户，占整体的24.1%。其中，187.5万户是一人户。在新冠疫情大流行时期，老年人离婚仍呈现逐年增长态势。去年整体离婚率同比下降4.5%，但65岁以上男性和女性的离婚率却分别增加13.4%和17.5%。65岁以上人群的再婚率也在逆势增长。

值得一提的是，高龄人群对家人和养老准备的意识逐渐发生变化。在过去10年间，认为家人应承担赡养义务的比例从38.3%降至27.3%，认为应由家人和政府、社会共同承担的比例从37.8%升至49.9%。

生活费由本人和配偶自理的高龄人口占比65%。65～79岁高龄人口中54.7%的人希望工作。对于希望工作的理由，回答补贴家用者最多，为53.3%。以2021年为准，高龄户家庭净资产均值为4.1048亿韩元（约合人民币205万元），就业率为34.9%。但高龄人群贫困率较高。以2019年为准，66岁以上退休人群的相对贫困率（收入低于中位数50%的人口比重）为43.2%，在经合组织（OECD）15个主要国家中最高。