哈萨克斯坦军力在全球排名第63位

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 – 哈萨克斯坦军事力量在全球145个国家当中排名第63位。

全球火力（Global Firepower）发布了最新的世界各国军事力量排行榜，在这份榜单当中，共收录了145个国家的军事力量。

排名综合考虑多种因素，包括人口、国内生产总值、国家债务、领土、军队规模、地理等。

不过，其中最主要的，是根据国防开支水平、军队规模、各类型装备数量、可获得的石油煤炭和其他资源情况等60多项因素得出的火力指数（PowerIndex）来计算世界各国军力排行（Military Strength Ranking）。

火力指数不考虑核武器，所以该榜单属于常规军力排行榜，其分值越小，相对应的国家军力就越强。

在最新的榜单当中，哈萨克斯坦的火力指数为1.0873，在排行榜上位列第63位。

根据最新的榜单，全球军力前三位的是美国、俄罗斯和中国。不丹排在榜单最末尾。

排行榜显示，在独联体国家当中，除俄罗斯以外，乌克兰、阿塞拜疆、白俄罗斯和乌兹别克斯坦的军力要强于哈萨克斯坦。

而哈萨克斯坦的排名高于土库曼斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和摩尔多瓦。

在军力高于哈萨克斯坦的独联体国家中，俄罗斯的国防开支为826亿美元，乌克兰为300亿美元，阿塞拜疆为31亿美元。

不过白俄罗斯和乌兹别克斯坦排名虽然高于哈萨克斯坦，但国防开支则低于哈国：哈萨克斯坦的国防开支为26亿美元，而上述两国则分别为7.231亿美元和6.925亿美元。

全球火力榜的数据显示，哈萨克斯坦空军共拥有237架飞机（包括75架武装直升机）。固定翼飞机当中，有39架为攻击机，81架为歼击机，17架为运输机，25架为教练机。哈萨克斯坦陆军拥有300辆坦克，5200辆装甲运兵车，246台自行火炮，456门拖行火炮、407台多管火箭发射系统。

哈萨克斯坦武装力量军事人员总数为7.7万余人，其中现役军人4.5万，准军事人员3.2万。

【编译：木合塔尔·木拉提】