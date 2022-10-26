马吉利斯二读通过关于设置女性退休年龄为61岁的法案

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）26日召开全体会议。会上，《就国家青年政策问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案获得二读通过。

据悉，该法案旨在完善哈萨克斯坦青年政策领域、为复杂的公共关系监管形成有效的法律基础、为青年人群的发展创造更好的条件。

根据新法案，哈萨克斯坦将对«青年»的概念进行重新定义。换句话说，今后在哈萨克斯坦，对«青年人»的年龄限将从29岁提高至35岁。

法案制定者认为，这一变动将有助于提升青年人群体的社会积极性。同时，也将保障针对青年人的国家优惠政策覆盖面积进一步扩大。

此外，根据哈萨克斯坦总统2022年9月1日国情咨文中的相关任务，马吉利斯议员们在法案制定过程中中对社会区块相关的问题进行了调研。

法案中还规定，为新生儿提供的补助金发放期限将延长至1.5岁，将最低基本养老金标准按照最低生活标准再提升70%，最高基本养老金金额提高到 120%，至2028年前女性退休年龄将保持在61岁，以及将计算与年龄相关的养老金支付的收入门槛从按月计算指数的46倍提高到55倍。

会上，有议员提议，考虑到法律草案框架内审议问题范围的扩大，有必要将法律草案的标题改为《就国家青年政策和社会保障问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》。

值得一提的是，今年的国情咨文中，托卡耶夫总统曾指出，至2028年前，女性退休年龄将不会超过61岁。

【编译：木合塔尔·木拉提】