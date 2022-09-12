2022 年 9月 12 日 星期一 , 18:53

全球累计新冠确诊病例达613869961例

哈通社/努尔苏丹/9月12日 —— 据中新社消息，Worldometers网站实时统计数据显示，截至格林尼治时间12日3时47分，全球累计新冠确诊病例613869961例，累计死亡病例6516684例。

美洲与欧洲：美国累计确诊病例超9525万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间12日10时21分，美国累计新冠肺炎确诊病例超9525万例，累计死亡病例超105万例。

据美国《财富》杂志11日报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇此前表示，从今秋开始，民众可以通过每年接种新冠疫苗加强针保护自己，“像流感疫苗一样”。但一些专家不同意福奇的预测，并警告称典型的新冠疫苗免疫只能持续四至六个月，而且病毒仍在进化。

夏威夷大学马诺阿分校的理论生物学家李·阿尔滕伯格(Lee Altenberg)表示，新冠病毒不是季节性病毒，新冠感染病例激增主要受新变体驱动。他认为这种“年度新冠疫苗”的说法是对新冠肺炎大流行的否认，“试图假装它像流感，对人们说这是流感”。

美国斯克里普斯研究所分子医学教授埃里克·托波尔(Eric Topol)称，没有任何证据表明，在没有更好的新冠疫苗的情况下，每年接种一次疫苗便可以提供持久保护，“用现有数据给人一种长达一年的保护假象是不可接受的”。

据安莎社11日报道，意大利卫生部表示，在过去24小时内，该国新增新冠确诊病例12317例，新增死亡病例34例。

据奥地利新闻网站VIENNA.AT报道，奥地利11日新增新冠确诊病例3420例。

据俄罗斯卫星通讯社11日报道，俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部表示，在过去24小时内，俄新增新冠感染病例52829例，累计感染病例超2006万例。

该媒体援引全俄社会舆论研究中心的调查数据报道称，目前有55%的俄罗斯人害怕感染新冠病毒，而该数值在一个月前为47%。与此同时，在过去一个月里，相信自己及亲人不会感染新冠的俄罗斯人从25%减少到20%。

亚洲与大洋洲：韩国累计确诊病例超2404万例

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部12日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增新冠确诊病例36938例，单日新增确诊病例较前一天数值增加8724例，但较一周前(9月5日)减少592例，较两周前(8月29日)减少6173例，累计确诊病例超2404万例；新增死亡病例22例，较前一天减少25例，累计死亡病例超2.7万例，平均致死率为0.11%。

据日本广播协会电视台(NHK)报道，该国11日新增新冠确诊病例81491例，新增死亡病例104例。

据日本共同社报道，日本内阁官房副长官木原诚二在11日的富士电视台节目中，就日本的新冠疫情边境口岸政策表态称，日本正在考虑取消5万人的单日入境人数上限。

据《联合早报》报道，新加坡11日新增新冠确诊病例1440例，每周病例传播率从1.01微升至1.02。

据越通社报道，越南卫生部消息称，该国11日新增新冠确诊病例1643例。

据《印度斯坦时报》11日报道，印度在过去24小时内，新增新冠确诊病例5076例，每日阳性率为1.58%。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎巴嫩卫生部表示，该国11日新增新冠确诊病例260例，单日新增确诊病例已连续3天低于300例。

据《新西兰先驱报》报道，新西兰11日新增新冠确诊病例981例，这是自2月中旬以来，该国日增确诊病例首次降至1000例以下。