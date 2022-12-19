冬季风暴席卷美国东北部积雪深达60厘米 数万户断电

哈通社/阿斯塔纳/12月19日--一场冬季风暴近日席卷了美国东北部地区，部分地区积雪深度达60余厘米。大雪切断了新英格兰和纽约部分地区的电力供应，导致数万户陷入黑暗之中。

中新网援引美国媒体消息报道称，由于大雪积压，树枝倒塌在电线上造成供电故障，截至当地时间17日下午，已导致新英格兰地区超16万人«无电可用»，纽约另有2万人置身黑暗。

公用事业公司Eversource已经安排工人到停电地点恢复电力供应，但部分地区大雪不断，让修复工作变得更加复杂棘手。清理因大雪倒下的树木耗费了不少时间，积雪覆盖的道路也让工人难以顺利到达相应地点评估损坏情况和进行电力维修。

Eversource公司新罕布什尔州电力运营总裁道格·弗利表示，已有数百名额外的工作人员来到该州支援电力恢复工作。

据美国全国广播公司报道，截至17日晚，Eversource公司已为新罕布什尔州近9.1万名客户恢复供电，但该州仍有1.1万人处于黑暗之中。

缅因州Central Maine Power公司报告称，由于17日晚上持续停电，该州有52163名客户断电。

美国国家气象局表示，佛蒙特州和纽约西部部分地区的降雪已超过60厘米，该地区大部分区域的降雪也已超过30厘米。由于未来几天气温仍然偏低，积雪难以融化，美国东北部的停电情况或会持续。



