能源部长：哈国每年可以为德国供应石油600万吨

2023 年 1月 11 日 星期三 , 14:15

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 – 哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫11日在政府例行工作会议上表示，哈国每年可向德国出口原油600万吨。

在会后接受记者采访时，部长说：

- 我们每年可以（向德国）出口原油600万吨。不过，德国的实际需求比这个数量要高得多。我们此前在等待俄罗斯方面的正式回应，这是因为出口的产品需要从该国境内通过。目前已经获得了口头的承诺，因此我相信这方面不会有什么问题。书面的回应目前还没有。

部长强调指出，哈萨克斯坦有充分的能力为德国提供石油。

当下的主要问题，在与德国方面对石油的订单数量。阿克硕拉科夫同时强调，哈萨克斯坦与俄罗斯之间不存在任何问题。

- 年出口额可能会在150万吨左右。但我们能够提供600万吨/年的供应量。- 波拉特·阿克硕拉科夫说。

根据此前报道，哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）股份公司已就2023年向德国供应120万吨哈萨克斯坦石油事项向俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）提出申请。

【编译：木合塔尔·木拉提】