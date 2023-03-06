卡塔尔宣布将向联合国最不发达国家援助计划捐款6000万美元

哈通社/阿斯塔纳/3月6日--据塔斯社报道，第五次联合国最不发达国家问题会议5日在卡塔尔首都多哈开幕。卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼卡塔尔在致辞中宣布，卡塔尔将向联合国最不发达国家援助计划捐款6000万美元。

-我正式宣布，卡塔尔将向联合国最不发达国家援助计划捐款6000万美元，其中1000万美元用于支持最不发达国家发展路线图多哈行动纲领的落地实施，5000万美元用于对项目成果提供进一步扶植，并帮助最不发达国家建立更加稳定的的经济体系。-他说。

他同时呼吁国际社会以卡塔尔为榜样，带头支持多多哈行动纲领的落实，并称这是对最不发达国家人民的“人道主义义务”。

《多哈行动纲领》是最不发达国家与其发展伙伴之间的新一代承诺，是重申和强化的承诺。2022年3月17日，第五次联合国最不发达国家问题会议第一阶段通过了《多哈行动纲领》。

第二阶段会议将于2023年3月5-9日在多哈举行。届时，世界领导人将与民间社会、私营部门、年轻人等共聚一堂，希望为今后十年落实《多哈行动纲领》制定新的计划和建立伙伴关系。

《多哈行动纲领》包括六个关键领域：消除贫困；利用科学、技术和创新的力量实现可持续发展目标；支持结构转型；加强国际贸易和区域一体化；应对气候变化、环境退化、从2019冠状病毒病大流行中恢复；动员国际团结、重振全球伙伴关系。

【编译：阿遥】