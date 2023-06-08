哈通社6月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 哈通社为各位读者总结6月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月8日,星期四

6月8日是阳历一年中的第159天，离全年的结束还有206（闰年则还有207）。

世界各国/地区节日：

世界海洋日 每年的6月8日是世界海洋日。1992年，在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议上确定。世界海洋日原先并非联合国的官方纪念日，至2009年联合国首次庆祝世界海洋日。

卡累利阿共和国成立日 1920年6月8日，全俄中央执行委员会下令，将阿尔汉格尔斯克省和奥洛涅茨省内的卡累利阿人聚居区组建成卡累利阿劳动公社。1923年7月25日，根据全俄中央执行委员会的决定，卡累利阿劳动公社改为卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国。

秘鲁工程师日 该节日于1986年设立，旨在纪念1962年6月8日秘鲁工程师理事会的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1998年 托列毕、哈孜别克毕和艾铁克毕纪念碑揭幕仪式在阿斯塔纳举行。

1999年 首任总统纳扎尔巴耶夫荣获«为突厥世界做出的贡献»奖。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在土耳其伊斯坦布尔举行的亚洲相互协作与信任措施会议成员国元首和政府首脑会议。

2011年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席第8届世界伊斯兰经济论坛。

2015年 俄罗斯总统弗拉基米尔•普京向哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫授予亚历山大•涅夫斯基勋章。

2016年 上海合作组织国防部长会议在努尔-苏丹举行。

2017年 上合组织峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳（现努尔苏丹）召开。

2019年 哈萨克斯坦运动员在中国重庆举行的2019亚洲田径大奖赛系列赛中斩获三枚金牌。

2021年 中国首个以哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫命名的科学创新实验室在南京落地。