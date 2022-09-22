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哈萨克斯坦年初至今共生产汽车6.86万辆
2022 年 9月 22 日 星期四 , 13:50

哈萨克斯坦年初至今共生产汽车6.86万辆

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，今年8月，全哈生产了9 016辆汽车，较去年同期增长14.7%。今年1-8月，全哈共生产了68 644辆汽车，总产值超过6 930亿坚戈，产量比去年同期增长24.7%。

2022年1-8月，全哈生产乘用车62 543辆、货车4 811辆、客车712辆、挂车和半挂车396辆，其他设备182台。

位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车工厂在1-8月生产了4 260辆汽车（+28.3%），产值达3569亿坚戈。

位于阿拉木图的现代汽车工厂生产了22 100辆乘用车(+30.8%)，总产值达2997亿坚戈。

Semipalatinsk SemAZ交付了1384辆商用车（-50.3%），产值达173亿坚戈。

位于阿克莫拉州的KAMAZ-Engineering生产了809辆卡车(-14.2%)。

现代Trans汽车生产了704辆卡车和公共汽车(+29.4%)。

QazTehna和大宇客车哈萨克斯坦工厂分别生产公共汽车157辆和124辆。

此前有报道称，哈国从美国、日本等国进口了更多汽车。

六个月来，哈国从美国进口3420辆汽车，从日本进口了7208辆，从韩国进口了2726辆。

作为对比：2021年同期，哈国从美国进口1608辆，从日本进口3743辆，从韩国进口1811辆。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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