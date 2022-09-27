2022 年 9月 27 日 星期二 , 15:16

移民委员会：近6天以来已有8000多名外国公民申请办理个人身份识别码

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--哈萨克斯坦内务部移民委员会代理主席阿斯兰·阿塔勒科夫27日表示，自今年9月21日以来，已有8000多名外国公民申请办理个人身份识别码（ЖСН）。

据其介绍，自9月21日以来，约有9.8万名俄罗斯公民通过陆路口岸入境，64 234名俄罗斯公民通过陆路口岸出境。同时，即9月21日以来已有8000多名外国公民申请办理个人身份识别码（ЖСН）。

根据早前报道，内务部移民委员会代理主席阿斯兰·阿塔勒科夫在26日举行的新闻发布会上表示，自年初以来已有439.9万外国公民访问哈萨克斯坦。其中，俄罗斯公民—170万人，乌兹别克斯坦公民—150万，吉尔吉斯斯坦公民—54.7万，塔吉克斯坦公民—20万余人。

- 有关俄罗斯联邦公民的移徙问题，以下内容会显得比较有趣。在2019年，新冠大流行尚未爆发时期，共有287.5万俄罗斯人入境哈萨克斯坦。也就是说，当时有近300万人入境。而2022年1~9月的这一数据是——160万。不过，在俄罗斯官方近期发布的决议之后，从上周开始，从俄罗斯向多个国家的人员流动，其中包括向哈萨克斯坦的人员流动出现了显著的增长。至2022年9月21日前，每天有9000~12000俄罗斯人入境和出境哈萨克斯坦，而从9月22日起，入境哈萨克斯坦的俄罗斯人人数翻了一番。-他说。

【编译：阿依波塔】