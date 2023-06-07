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    哈通社6月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 6月 7 日 星期三 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 哈通社为各位读者总结6月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    6月7日,星期三

    6月7日是阳历一年中的第158天 （闰年第159天） ，离全年的结束还有207天。

    各国/地区节日

    挪威独立日 1905年6月7日，挪威议会宣告瑞典-挪威联盟解体。经过瑞典和挪威多月的协商，瑞典终于在同年10月26日承认挪威为独立的立宪.... 挪威认为在这僵局中，两国联合形同解体，并以6月7日为独立日。

    阿根廷新闻工作者日 每年6月7日是阿根廷新闻工作者日。这一专业节日于1938年设立，旨在纪念1810年6月7日，Gazeta de Buenos Ayres阿根廷爱国报首期发行。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1924年 《阿克托别报》哈萨克文版首期正式发行。

    1994年 纳扎尔巴耶夫总统首次在报刊上发表关于建立欧亚国家联盟的计划。

    2002年 纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京在圣彼得堡举行双边会谈，并签署关于建立«KazRosGas»联合企业的相关协议。

    2011年 美国国家美术馆举行题为«遗产遗迹：从古老时代到现在哈萨克斯坦»的古代艺术展开幕仪式。

    2011年 第7届世界伊斯兰经济论坛在阿斯塔纳拉开帷幕。

    2012年 上海合作组织成员国元首理事会第12次会议在北京举行。

    2017年 中国著名演员成龙出席在阿斯塔纳举行的«中国电影展»。

    2017年 哈萨克斯坦著名拳手戈洛夫金开设了以他的名字命名的综合体育馆。

    2017年 突厥斯坦市在独联体著名历史古城排名中位列榜首。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈通社简报
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