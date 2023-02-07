转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
天气预报:
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      国际

    埃尔多安宣布土耳其全国哀悼七天 6日至少发生77次余震

    2023 年 2月 7 日 星期二 , 07:36

    哈通社/阿斯塔纳/2月7日--据阿纳多卢通讯社报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安由于土耳其发生的地震宣布全国哀悼七天。

    埃尔多安在其社交媒体账户上发布了全国哀悼公告。

    在埃尔多安总统签署的公告中指出：

    -由于 2023 年 2 月 6 日在我国发生的地震，我们宣布全国哀悼七天。全国境内和驻外使领馆将降半旗致哀，直至2023年2月12日（周日）日落。

    据法新社最新消息，地震已致土耳其和叙利亚两国逾3800人遇难。土耳其副总统奥克塔伊称，地震造成该国2379人死亡，14483人受伤，4748座建筑被毁，累计有7840人从废墟中被救出。叙利亚政府和救援人员则称，全国至少有1444人死亡。

    据美国有线电视新闻网（CNN）消息，土耳其6日地震后至少发生77次余震，规模均达4.0级以上。

    美国地质勘探局称，在这77次余震中，有3次余震的震级为6.0级或者更高。其中，地震震中以北95公里处曾发生7.5级余震。余震沿着土耳其南部破裂的断层带延伸超过300公里，自西南向东北方向延伸，从土耳其与叙利亚的边界一直延伸到马拉蒂亚省。

    美媒称，这场毁灭性地震，是过去100年来土耳其遭遇的最强烈地震之一。数千建筑在地震中坍塌，有些甚至被夷为平地，成千上万人无家可归。天寒地冻，风雪交加，第二次发生的强震也让救援工作雪上加霜。

    作者:

    Ерлан Мазан

    国际 土耳其 地震
    Новости по теме
    焦点
    1 哈萨克斯坦-荷兰投资问题会议在纳尔德韦克举行
    2 哈萨克斯坦央行将发行《毡房》和《生命编年史》纪念硬币
    3 哈萨克斯坦和乌克兰总统举行电话会谈
    4 伦敦市长计划将«尾气税»范围扩大到郊区引发不满
    5 美国亚利桑那州油罐车侧翻造成硝酸泄漏