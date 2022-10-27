哈萨克斯坦6-74岁人口互联网普及率达92.9%

2022 年 10月 27 日 星期四 , 12:19

2022 年 10月 27 日 星期四 , 12:19

哈萨克斯坦6-74岁人口互联网普及率达92.9%

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--据inbusiness.kz网站援引统计与分析网站Energyprom.kz数据报道，哈萨克斯坦互联网连接速度与用户人数保持同步增长。

报道称，哈萨克斯坦人口互联网普及率正在迅速增长。2021年，互联网用户占6至74岁人口比例已达92.9%，而这一数字2020年为88.2%，五年前仅为78.8%。

随着哈萨克斯坦互联网整体普及水平不断提高，使居民生活变得更轻松的各种数字解决方案大受欢迎。根据相关数据，哈萨克斯坦平均移动互联网速大幅提高。具体来说，平均下载速度为38.3 Mbit/s，平均上传速度为13.2 Mbit/s。

固定互联网连接速度也在加快：平均下载速度为72.6 Mbit/s，平均上传速度为69.8 Mbit/s。

报道称，在这种情况下，增加数字服务载体数量和扩大在线获取服务能力 – 包括银行产品、房地产业务和公共服务—无疑将成为促进社会和谐发展的紧迫任务。

【编译：阿遥】