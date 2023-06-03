哈通社6月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月3日 -- 哈通社为各位读者总结6月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月3日,星期六

6月3日是阳历一年中的第154天，离全年的结束还有211（闰年则还有212）。

世界各国/地区节日：

世界自行车日 联合国第72届联合国大会12日在一个主题为：«体育促进发展与和平：通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界»的全体会议上通过一致决议，将6月3日设定为世界自行车日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 向独联体成员国提交了«关于建立欧亚国家联盟»的草案。

1995年 联合国教科文组织总部举行哈萨克伟大哲学家阿拜·库南拜耶夫（1845-1904年）诞辰150周年庆祝活动。

2002年 第一次亚洲相互协作与信任措施会议峰会在阿拉木图召开，16个创始成员国领导人，以及8个观察员国和联合国、欧安组织、阿盟等国际组织的代表出席了会议。会议通过了《阿拉木图文件》和《关于消除恐怖主义和促进文明对话的宣言》。

2014年 匈牙利首都布达佩斯设立哈萨克著名诗人、哲学家阿拜·库南拜耶夫雕像。

2017年 纳扎尔巴耶夫出席位于Talan Towers商务中心的丽思卡尔顿酒店剪彩仪式。