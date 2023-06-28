哈通社6月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 哈通社为各位读者总结6月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月28日,星期三

6月28日是阳历一年中的第179天 （闰年第180天） ，离全年的结束还有186天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦大众媒体工作者日 2019年6月26日，政府总理阿斯哈尔·马明总理根据《关于哈萨克斯坦共和国节假日》法案第4条，签署批准了《关于对2017年10月31日签署的<哈萨克斯坦共和国节假日列表>第689号政府决议进行补充和修改》的政府决议。 根据决议，5月17日被定为哈萨克斯坦信息和通讯工作者日，而6月28日为大众媒体工作者日。

乌克兰宪法日 每年6月28日为乌克兰的宪法日，以纪念乌克兰独立后第一部宪法的诞生。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席伊斯兰合作组织外交部理事会第38次会议并发表讲话。

2013年 古米列夫国立欧亚大学开设了国内首个«哈萨克斯坦民族和睦大会系»。

2014年 首届«哈萨克斯坦-2050»全民运动组织论坛在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦在布鲁塞尔召开的WCO第123-124次理事会上当选世界海关组织金融委员会成员。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对意大利进行正式访问期间会见埃尼公司首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔齐。

2017年 新闻和信息工作者日之际，国内知名媒体领导人和记者群体宣布成立«哈萨克斯坦媒体联盟»。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统签署批准《关于哈萨克斯坦共和国宗教领域2017-2020年国家政策纲领》。