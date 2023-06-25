哈通社6月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月25日-- 哈通社为各位读者总结6月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月25日，星期日

6月25日是阳历一年中的第176天 （闰年第177天） ，离全年的结束还有189天。

世界各国/地区节日：

世界海员日 世界贸易90%的运输量从海上进行运输，全球65亿人的生活所需离不开全球150万名海员的辛勤工作，国际航运业的运作安全、保安、环保，都离不开海员的服务与贡献。 国际海事组织将每年的6月25日命名为“世界海员日”。

莫桑比克独立日 莫桑比克于1975年6月25日宣告独立，成立莫桑比克人民共和国，萨莫拉·莫伊塞斯·马谢尔任总统。1990年11月改国名为莫桑比克共和国，实行多党制。

斯洛文尼亚独立日 斯洛文尼亚共和国独立日为6月25日。斯洛文尼亚位于欧洲中南部，巴尔干半岛西北端。首都卢布尔雅那。面积2.03万平方公里。人口198万。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1934年 库尔曼哈兹哈萨克国家乐团成立，该乐团由哈萨克著名作曲家阿赫梅特•朱巴诺夫组建。

1993年 哈萨克斯坦共和国与阿根廷共和国建立外交关系。

1996年 南哈州国家大学正式以伟大作家穆赫塔尔·阿吾艾佐夫的名字命名。

2010年 英国前内阁大臣、国会议员乔纳森·艾特肯新书《纳扎尔巴耶夫和哈萨克斯坦的创造力》在纽约哈弗俱乐部举行介绍仪式。

2014年 联合国公布最新电子政务指数，哈萨克斯坦排名上升10位，位列全球第28。

2017年 摩纳哥亲王阿尔贝二世到访阿斯塔纳，并出席世博会国家馆日活动。