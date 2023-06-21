哈通社6月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 -- 哈通社为各位读者总结6月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月21日,星期三

6月21日是阳历一年中的第172天，离全年的结束还有193（闰年则还有194）。

世界各国/地区节日：

一年中白天时间最长的一天 夏至（6月21日）是白天时间最长，夏至每年的6月21日或22日，为夏至日。夏至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，几乎直射北回归线(北纬23°26′28″44)，北半球的白昼达最长，且越往北越长。是北半球一年中白昼最长的一天，南方各地从日出到日没大多为十四小时左右。夏至这天虽然白昼最长，太阳角度最高。

加拿大的全国原住民日（英文：National Aboriginal Day；法文：Journée nationale des Autochtones）是加拿大庆祝加拿大原住民文化，以及纪念原住民为加拿大的建设和作出的贡献，的全国性庆祝日。1996年，时任加拿大总督罗密欧·勒布朗宣布，将每年的6月21日定为«全国原住民日»;选6月21日是因为夏至对加拿大原住民是一很重要的日子。在2001，西北地区议会把全国原住民日定为西北地区的法定假日。

音乐节 每年的6月21号是法国的音乐节。每逢这天，只要在法国，无论大城小镇，大街小巷，你都能见到人们自发组成的乐队在尽情高歌。当然他们是以业余的音乐爱好者和年轻的学生为主。素有«全球唯一一个跨越国界、语言和文字障碍的节日»之称。是一种每个人都可以参加的群众性的活动，这一天无论是职业的音乐人还是非职业的都可以在街上演出，而且你还可以有幸见到你喜欢的音乐家，著名的歌星，音乐界名人，他们都将在音乐节上音乐节免费为人们演唱。

世界滑板日 这个节日是由IASC（International Association of Skateboard Companies）组织发起的，属于全世界滑手的世界滑板日。6月21日是美国学生放暑假的第一天，所以大家会在放假的第一天都尽情滑板。这也是当初选择滑板日的初衷，希望滑板运动得到更广泛的普及和支持，希望更多的人们了解并接受滑板运动，也让更多的朋友加入滑板运动中来。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1940年 以著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫的名字命名的地质研究所成立。

1996年 《阿拜箴言录》韩文版在韩国发行。

2015年 第11届亚洲/大洋洲政府间反兴奋剂会议在阿拉木图召开。

2015年 土耳其首都安卡拉市一公园以哈萨克著名诗人苏因拜的名字命名。

2017年 阿斯塔纳国际机场正式更名为«纳扎尔巴耶夫国际机场»。