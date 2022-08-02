2022 年 8月 2 日 星期二 14:55

截至6月底哈萨克斯坦银行业贷款余额超20万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/8月2日 —— 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2022年6月底，哈银行业贷款余额20.0508万亿坚戈，环比增长2.7%。其中，法人贷款余额8.0809万亿坚戈，增长2.4%；自然人贷款余额11.9699万亿坚戈，增长2.9%。

统计期内，本币贷款余额18.2459万亿坚戈，增长1.9%。其中，法人本币贷款余额减少0.1%；自然人本币贷款余额增长2.9%。外汇贷款余额1.8049万亿坚戈，增长11.8%。其中，法人外汇贷款余额增长11.9%，自然人外汇贷款余额减少5.1%。2020年6月底，本币贷款额占总额的91.0%（2021年同期为89.7%）。

从贷款期限看，长期贷款余额16.5998万亿坚戈，增长2.8%；短期贷款余额3.4510万亿坚戈，增长2.1%。小型企业贷款余额4.1681万亿坚戈，增长4.5%。

2022年4月，非银行法人本币贷款平均利率为15.8%，上年同期为11.6%；自然人本币贷款平均利率为17.2%，上年同期为16.6%。

【编译：小穆】