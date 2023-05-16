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美财长耶伦：美国政府最早6月1日出现债务违约

2023 年 5月 16 日 星期二 , 17:22
美财长耶伦：美国政府最早6月1日出现债务违约

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 —— 据中新社消息，美国财政部长耶伦当地时间15日致信国会两党领袖说，如果国会不及时采取行动，美国政府最早于6月1日出现债务违约。

耶伦在信中说，据财政部预计，如果国会不尽快提高政府债务上限，美国联邦政府在6月初将出现债务违约，最早为6月1日。耶伦还表示，基于联邦政府在未来几周的收入和支出情况，实际债务违约日期可能在6月1日之后几天或几周出现。

耶伦警告说，从过去经验来看，如果等到最后时刻再提高政府债务上限将对企业和消费者信心带来“严重危害”，对美国政府信用评级也将带来负面影响。

当天，众议院议长、共和党人麦卡锡表示，目前关于债务上限的谈判“未取得进展”，当前的状况“让我非常担忧”。

据悉，麦卡锡与美国总统拜登将于16日就债务上限问题在白宫举行会面。目前，双方均未妥协。白宫坚持，国会需无条件提高政府债务上限。共和党人则认为，提高债务上限必须以削减政府预算为前提。

据美媒报道，目前留给两党谈判的时间已经不多。拜登按计划将于17日启程参加在日本举行的七国集团峰会。

美国联邦政府债务规模在1月19日达到31.4万亿美元的法定债务上限。美国财政部已于1月19日开始采取非常规措施，以避免政府债务违约。耶伦多次表示，非常规措施将帮助联邦政府履行义务至6月初。

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