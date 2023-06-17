哈通社6月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月17日 -- 哈通社为各位读者总结6月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月17日,星期六

6月17日是阳历一年中的第168天 （闰年第169天） ，离全年的结束还有197天。

世界各国/地区节日：

防治荒漠化和干旱世界日 联合国大会于1994年12月通过第A/RES/49/115号决议，承认荒漠化和干旱是全球性的问题，它们影响到世界所有区域，需要国际社会共同采取防治荒漠化和干旱的行动，特别是在非洲，并宣布6月17为«防治荒漠化和干旱世界日»。

冰岛独立日 每年6月17日是冰岛独立日，同时也是冰岛国庆，属于冰岛的国定假期，庆祝1944年冰岛脱离丹麦管辖，获得独立。 冰岛人选择在这天作为国庆，是为了纪念民族运动领袖Jon Sigurdsson，他的生日是6月17日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦共和国国家安全委员会军事学院成立。

1998年 南哈州交响乐团为哈萨克著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫设立纪念碑。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席第15届圣彼得堡国际经济论坛。

2011年 哈萨克斯坦与西班牙签署刑事事宜相互法律协助公约。

2014年 格鲁吉亚首都第比利斯举行首次«哈萨克斯坦电影周»活动。 2016年 为纪念首位哈萨克女医生阿克哈格兹•多斯扎诺瓦，阿克托别市举行了盛大的晚会。

2017年 太阳能公交车站开始在首都投入使用。