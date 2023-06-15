哈通社6月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 -- 哈通社为各位读者总结6月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月15日,星期四

6月15日是阳历一年中的第166天 （闰年第167天） ，离全年的结束还有199（天）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆民族救亡日 每年6月15日为阿塞拜疆民族救亡日，节日旨在纪念总统盖达尔·阿利耶夫1993年复出、执政。哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年8月27日建立外交关系。

吉尔吉斯斯坦消防工作人员日 1994年10月28日，吉尔吉斯斯坦政府通过决议将6月16日定为消防工作人员日。

全球风能日 自2007年起，每年的6月15日被定为«欧洲风能日»，欧洲国家纷纷举办各种活动，提高人们对风能的认识，倡导充分利用清洁能源，保护环境，实行可持续发展。当今，风能日活动已经遍及从乌克兰到美国、澳大利亚到乌拉圭广大地域，发展成为了«全球风能日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦驻印度大使馆举行开馆仪式。

1996年 哈萨克伟大诗人阿拜的波斯语版诗集在伊朗发行。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在上合组织峰会框架下同俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫和前伊朗总统马哈茂德·艾哈迈迪内贾德举行三方会谈。

2011年 上海合作组织10周年纪念峰会在首都阿斯塔纳独立宫召开。

2012年 阿尔法拉比哈萨克国立大学国际关系学院开设联合国中心。

2015年 非洲联盟第25届首脑会议在南非约翰内斯堡召开，会议期间举行了2017阿斯塔纳世博会的介绍仪式。

2016年 国家学术图书馆举行题为«伟大宝石»罕见考古珠宝照片展。

2017年 哈萨克斯坦加入海牙国际私法会议。

2018年 作为阿斯塔纳市 20 周年庆祝活动的一部分，哈萨克电影展在罗马举行，放映了《哈萨克汗国》、《领袖之路》和《16 位新娘 》等影片 。