6月14日——世界献血者日

哈通社/阿斯塔纳/6月14日 -- 每年的6月14日，世界各国都会庆祝世界献血者日，通过这个活动来感谢自愿无偿献血者献出可挽救生命的礼物——血液，同时提高人们对定期献血必要性的认识。

世界献血者日由世界卫生组织在2005年首次设立并开始庆祝。

每年，世界献血者日都有一个特别的主题，重点关注献血的具体方面。

今年世界献血者日的口号是：«捐献血液，捐献血浆，分享生命，经常分享。»

这一主题侧重于需要终身输血的患者，并强调每个人都可以通过捐献宝贵的血液或血浆发挥作用。

此外，还强调定期捐献血液或血浆的重要性，以便在世界各地建立随时可获得的安全和可持续的血液和血液制品供应，使所有有需要的患者都能得到及时治疗。

能够为患者提供足量安全血液和血液制品的采供血机构是有效卫生系统的关键组成部分。

只有通过自愿无偿献血者定期献血，才能确保血液的足够供应。

正因此，献血者在社会中扮演着重要的角色，其存在有助于需要输血的人的健康和福祉，并能够挽救许多生命，为面临困难和疾病的人们带来希望。

成为献血者，就是成为为社会的健康和福祉做出贡献的英雄。

每年，在世界献血者日，哈萨克斯坦所有血液中心都会为献血者组织各类感谢活动和音乐会。

累计献血次数达到40次的献血者将获得徽章，以及由卫生部、地方行政机关颁发的感谢状。 献血量少的积极献血者同样也可获得血站颁发的证书。

【编译：木合塔尔·木拉提】