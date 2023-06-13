转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
天气预报:
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      哈通社简报

    哈通社6月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 6月 13 日 星期二 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 哈通社为各位读者总结6月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    6月13日,星期一

    6月13日是阳历一年中的第164天，离全年的结束还有201（闰年则还有202）。

    世界各国/地区节日：

    缝纫机诞生日 1790年，英国人托马斯·山特发明缝制靴鞋用的单线链式线迹的手摇缝纫机，这台缝纫机是用木材做机体，部分零件用金属材料制造，它是世界上出现的第一台缝纫机。1841年，法国的蒂莫尼埃设计和制造了实用的双线链式线迹缝纫机，并提供全球首家缝纫厂使用。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1924年 哈萨克科学家首届代表大会在奥伦堡举行。

    1996年 根据总统令，哈萨克著名电力工程师、科学技术领域博士、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士沙夫克·什吾金荣获«人民英雄»称号。

    1996年 伊斯兰开发银行行长艾哈迈德·穆罕默德·阿里访问哈萨克斯坦。

    1998年 德国举行«哈萨克斯坦文化周»活动。

    2011年 哈萨克斯坦中央银行与中国人民银行签署《坚戈-人民币双边货币互换协议》。

    2013年 纳扎尔巴耶夫总统对乌兹别克斯坦共和国进行正式访问。

    2013年 哈萨克斯坦代表团出席在法国巴黎召开的国际展览局第153次大会。

    2016年 QazaqGeo国家地理学会组织«吾勒套-阿拉尔»科学考察。

    2017年 哈萨克斯坦人气歌手迪玛希·库达伊别尔艮荣获2017 MTV全球华语音乐盛典«最佳海外人气歌手»奖。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈通社简报
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统将主持召开安全会议非例行会议
    2 哈萨克斯坦法定节假日或将迎来新变化
    3 国家元首主持召开安全会议非例行会议
    4 房地产市场：房价会下跌吗？
    5 哈通社6月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天