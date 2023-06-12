哈通社6月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 -- 哈通社为各位读者总结6月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月12日,星期一

6月12日是阳历一年中的第163天 （闰年第164天） ，离全年的结束还有202天。

世界各国/地区节日：

世界无童工日：2002年6月，在日内瓦召开的第90届国际劳工大会决定每年的6月12日定为«世界无童工日»，同时呼吁世界各国密切关注日益严重的童工问题，并采取切实有效的措施解决这一问题。

俄罗斯日（俄罗斯的国庆日，自1990年始，该日是纪念鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦获选第一任俄罗斯总统的日子。）

巴西情人节：男友、女友日

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1854年 西伯利亚哈萨克成立，其范围包括今天的阔科舍套、阿特巴萨尔、阿克莫拉和卡拉卡拉勒县，1867-1868年进行行政区改革时该区被撤销。

1864年 沙俄侵略军占领突厥斯坦城，攻城战中，在俄军少校N·维罗夫金的命令下，俄军炮兵对亚萨维陵寝进行了炮击，导致这一著名的文物古迹受损。

1934年 哈萨克斯坦作家协会第一次全会举行。

1992年 哈萨克斯坦共和国同意大利建交

2009年 哈萨克斯坦首任总统智力学校发展专家咨询委员会第一次会议召开。

2010年 在中国国家主席胡锦涛对哈萨克斯坦进行的国事访问框架下，贝纽-柏组伊-奇姆肯特天然气管道第二期工程及中亚-中国天然气管道扩建工程协议签署。

2013年 哈萨克斯坦代表团出席在法国巴黎举行的国际会展局地153届大会；同年，面向全世界哈萨克同胞的网站 http://qazaq-alemi.kz/ 正式开通。

2014年 俄罗斯联邦储蓄银行同2017阿斯塔纳世博会运营公司签署合作协议。

2015年 哈萨克斯坦新能源领域企业参加阿姆斯特丹Power Gen大展。

2017年 哈萨克斯坦民族和睦大会和平与和谐巷在世博园区内落成。

2018 年 哈萨克斯坦设每年七月的第一个星期日为冬不拉日。

2019 年 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的就职典礼在阿斯塔纳独立宫举行。

2019 年 国家社会信任成立。

2021年 哈萨克斯坦驻上海总领事馆与上海图书馆在中国最大的文化经济城市举办阿拜朗诵会。 该活动的目标是进一步发展两国之间的文化-人道主义和教育合作，并普及哈萨克斯坦杰出诗人和哲学家阿拜·库南拜的文学和音乐遗产。