巴基斯坦6月以来强降雨造成至少101人死亡

哈通社/阿斯塔纳/7月21日--据中国央视网报道，当地时间7月20日，巴基斯坦国家灾害管理局表示，6月25日以来，强降雨在巴基斯坦已造成约101人死亡、180人受伤。

该部门表示，东部旁遮普省受灾最严重，强降雨在该省造成57人死亡、118人受伤。此外，西北部开伯尔-普什图省25人死亡，南部信德省10人死亡，西南部俾路支省6人死亡，其他地区3人死亡。