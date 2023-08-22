近5年来移民到哈萨克斯坦人数明显增加

哈通社/阿斯塔纳/8月22日--2023年上半年，申请哈萨克斯坦长期居住证的人数同比增加87.3%。



据国家统计局发布的消息，与2018年的数据相比，移民数据发生了相当大的变化。具体来说，2018年搬到哈萨克斯坦的人数为1.27万人，移居到国外的人数为4.18万人。

2023年1-6月，申请哈萨克斯坦长期居住证的人数为13 652人，同比增加87.3%。上半年，从哈萨克斯坦移居到国外的人数为6996人，同比减少56.7%。

迁居到哈萨克斯坦的人群中，89.1%来自独联体国家，移民到独联体国家的人数也占总移民人数的75.4%。来自独联体国家的1.21万人中，6858人来自俄罗斯，3200人来自乌兹别克斯坦，671人来自土库曼斯坦。

移民到独联体国家的人中，4981人去到了俄罗斯。

此外，有1400人来自独联体以外的国家，1700人移民到了独联体以外的其他国家。其中，包括来自蒙古国（275人）、中国（265人）和土耳其（163人）的公民。

从民族的角度来自，1-6月，搬迁到哈萨克斯坦的哈萨克族占大多数（4706人），其次是俄罗斯族（4622人）、乌兹别克族（593人）和卡拉卡尔帕克族（498人）。

移民到国外的人群中，大部分是俄罗斯族（4249人），德意志族（924人），哈萨克族（516人)、乌克兰人（456人）和塔塔尔族（168人）。

截至2023年7月1日，哈萨克斯坦人口为19 899 377人。

【编译：阿依波塔】