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    5月国内房价涨幅出现回落

    2023 年 6月 5 日 星期一 , 10:35

    哈通社/阿斯塔纳/6月5日--根据Krisha.kz网站的统计数据，5月份，哈萨克斯坦共有13个城市二级市场房价出现了回落，只有4座城市的房价略微上涨。

    据监测，截至5月底，住宅平均价格约为37.5万坚戈，相比4月份下降了0.4%。

    其中，房价下跌幅度较大的城市有：

    —阿斯塔纳下跌1.3%；

    —乌斯卡曼下跌1.2%；

    —阿特劳下跌1%；

    —阿拉木图下跌0.9%。

    而奇姆肯特、塔拉兹、赛梅和阿克套的房价分别上涨了0.2%、0.4%和0.5%。

    截至5月底，每平方米最高单价出现在以下城市：

    —阿拉木图为70.6万坚戈；

    —阿斯塔纳为47.5万坚戈；

    —奇姆肯特为43.3万坚戈。

    而每平方米最低单价分别出现在克孜勒奥尔达（23.6万坚戈）、阿克托别（29.3万坚戈）和塔拉兹（30.6万坚戈）。

    自年初以来，二级市场房价呈现上涨趋势，涨幅为0.4%。其中，阿克套房价涨幅最高，达到了4.2%，而阔科舍套房价涨幅最低，为3.3%。

    总体而言，包括阿拉木图和奇姆肯特在内的12座城市的房价在今年前5个月上涨了2%，而包括阿斯塔纳在内的五个城市上涨了1.7%。

    根据过去一年的房价动态（从2022年5月到2023年5月），二级市场房价平均上涨了3.8%。其中，涨幅最大的是阿克套，为13.4%，而最低的是塔勒德库尔干，为5.2%。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    住房 统计 经济
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