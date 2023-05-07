5月起无医疗保险的外国公民将不能在哈签订劳务合同

哈通社/阿斯塔纳/5月7日 -- 自5月1日起，哈萨克斯坦禁止与没有医疗保险的外国公民签订劳动合同，欧亚经济联盟成员国的公民除外。

4月19日，托卡耶夫总统已经签署了相关修正案，没有基本医疗保险和医院急诊专门医疗保险的外国公民将无法签订劳动合同。

该修正案适用于适用于在哈萨克斯坦临时居住的外国公民和无国籍人士，其雇主未获得吸引外籍劳务人员的许可证。2023年，外籍劳务总配额定为全哈劳动人口的0.24%，即22200个。 此外，如果外国公民没有获得个体经营资格证书或劳务移民许可，不能签订劳动合同。临时居留的外国学生和实习生必须提供教育机构或接收机构出具的关于职业培训和（或）实习和居留许可的证明，否则不能签订劳动合同。 不得与暂居哈萨克斯坦未提供为家庭团聚目的入境和居留许可证，也没有与哈萨克斯坦公民结婚证明文件的外国公民和无国籍人士签订劳动合同。

一个雇主-一个自然人不得同时与五名以上的劳务移民签订雇佣合同，以在家庭中从事工作（提供服务）。