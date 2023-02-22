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日本厚劳省小组会批准5月起为老年人接种新冠疫苗

2023 年 2月 22 日 星期三 , 13:22
日本厚劳省小组会批准5月起为老年人接种新冠疫苗

哈通社/阿斯塔纳/2月22日--据共同社报道，日本厚生劳动省疫苗小组会22日批准了厚劳省的方案，内容为以老年人等为对象5月起可接种下一剂新冠疫苗，9月起将扩大至已完成两剂接种的5岁以上所有人。政府力争大致在3月上旬敲定4月以后的接种方针。

5至8月将设接种期，对象为65岁以上老年人、有基础疾病的人、医务工作者及护理工作人员。此次接种使用去年秋天以来一直在用的应对奥密克戎毒株的疫苗。

9至12月接种对象扩大至5岁以上，所用疫苗将在2023年度尽快敲定。可免费接种的《预防接种法》上的«特例临时接种»在3月底到期后将延长1年。

小组会成员给予肯定称：«疫苗的效果在接种后6个月到1年将减弱，最好在春夏提供接种机会。完善全年的接种体制，可对疫情进行灵活应对。»还有成员要求在实施时切实听取地方政府的意见。

厚劳省的专门小组本月8日汇总见解，提出最迟在今年秋冬推进下一剂接种是妥当的，对象首先为老年人等有重症化风险的人，最好能确保所有年龄层的接种机会。然而关于重症化风险高的人以及与这些人频繁接触的人，考虑到不必等到秋冬就进行接种，认为应关注今后的疫情。

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