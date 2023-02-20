以色列空袭叙利亚首都至少造成5人死亡 叙外交部谴责

哈通社/阿斯塔纳/2月20日--据《联合早报》网报道，以色列星期天（2月19日）空袭叙利亚首都大马士革与周边地区，造成至少五人死亡、15人受伤。

叙利亚国防部的声明说，当地时间星期天凌晨零时22分，以色列从戈兰高地方向对大马士革与周边多个地区发射导弹，遇袭的包括居民区。

叙利亚防空系统拦截了多数来袭导弹，但空袭仍造成包括一名士兵在内的五人死亡，另有15名平民受伤，一些人伤势严重。大马士革与周边郊区有多栋住宅受到破坏。

总部设在伦敦的叙利亚人权观察组织则说，空袭造成包括平民在内的15人死亡。

这是今年以来，以色列第二次空袭叙利亚。今年1月2日，以色列导弹击中大马士革国际机场，造成四人死亡。叙利亚人权观察组织说，那次空袭针对黎巴嫩真主党和其他亲伊朗组织在机场与周边地区的据点，包括一个武器库。2011年叙利亚内战爆发后，以色列多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙利亚，但很少打击大马士革居民区。

以色列很少提到对叙空袭，但多次重申不会允许伊朗把影响力扩展到以色列边境。以军去年底发布2023年行动展望时强调，不会接受叙利亚出现真主党2.0。

另据中国央视报道，叙利亚外交部发表声明称，叙利亚经历强震，正在疗愈伤口、安葬逝者、接受国际人道主义援助，在此背景下，以色列却对大马士革居民区发动空袭，对地区安全和平构成威胁，呼吁国际社会立即制止以色列此类行为。

叙利亚外交部表示，以色列以叙利亚民用设施为袭击目标，包括住宅、服务中心、机场和港口等，使遭受地震灾害的叙利亚人民再次受到伤害。以色列的敌对行为违反国际法和联合国宪章，掩盖其对巴勒斯坦人民犯下的罪行，其行为构成战争罪。叙利亚外交部呼吁联合国秘书处和安理会谴责以色列罪行，追究、惩处肇事者，要求以色列的盟友停止干涉联合国履行职责。