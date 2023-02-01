美国政府5月将结束新冠防疫紧急状态

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--据德国之声报道，按照拜登总统的计划，美国应对新冠疫情的公共卫生紧急状态将在今年5月结束。届时政府的一些临时权限将被取消，包括在防疫管理方面。

经历三年疫情后，美国有望结束新冠防疫紧急状态。白宫相关部门表示，拜登政府计划最后一次延长现有的防疫规定至5月11日，到期后终止。

随着这一步骤，政府将一些权限归还基层的管理部门，也包括涉及新冠防疫的行政权限。具体来说，联邦政府将不再直接干预援助资金发放、疫苗和药品的开发等事宜。此外医院治疗新冠病人将不再获得补贴，免费的抗原测试也将取消。

专家预计，政府停止统一采购疫苗后，新冠疫苗价格将大幅上涨。与德国生技公司Biontech合作开发疫苗的药企辉瑞已表示，其生产的mRNA疫苗的价格最高可升至130美元/剂。

拜登政府最后一次延长的公共卫生紧急状态令是由前任特朗普政府颁布的。迄今，美国人日常生活中很多显著的防疫措施早已经逐步取消。白宫的声明称，延长所谓紧急状态至5月11日并不意味着公民个人对待新冠疾病的方式会受到任何的限制，也不包含诸如规定戴口罩、规定测试、义务接种疫苗，以及对学校或经济活动的限制。

不过，拜登计划保留医疗卫生系统部分从业者有义务接种新冠疫苗的规定。白宫表示，拜登总统将对国会正在讨论的一项包含取消这一接种义务的法案动用否决权。

据美国疾控中心CDC的统计数据，迄今美国的新冠死亡人数已超过110万。过去一周，有3700人因感染新冠病毒引发的疾病死亡。