今年哈萨克斯坦-立陶宛双边贸易额超5亿美元

哈通社/阿斯塔纳/12月6日--截至今年9月底，哈萨克斯坦和立陶宛双边贸易总额超过5亿美元。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德6日会见到访的立陶宛外交部部长盖贝留斯·兰茨贝吉斯之后接受媒体采访时，引述了相关数据。

-尽管传统物流链受阻，但我们高兴地看到今年前9个月两国双边贸易额增长了2.1倍，达5.004亿美元。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

值得注意的是，去年前9个月，这一数字仅为2.424亿美元。

-目前，多达170家立陶宛企业已进入哈萨克斯坦市场，反过来，数十家哈资企业在立陶宛开展业务。双方在飞行员培训、电子产品和医疗设备生产、废机油回收再加工等领域实施了一系列联合投资项目。-穆赫塔尔·特列吾别尔德称。

穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，两国之间文化人文领域合作正在按计划有序推进中。目前，有239名哈萨克斯坦 “博拉沙克”奖学金获得者在立陶宛留学。

他指出，共同的历史记忆已成为两国间亲密关系的主要因素。

-立陶宛人民感谢并铭记哈萨克人民在大规模驱逐期间给予的无私帮助。立陶宛定期举办哈萨克民间音乐演奏会，并出版哈萨克经典著作立陶宛语译本。相信盖贝留斯·兰茨贝吉斯先生此访将为加两国双边和多边友好伙伴关系注入新的动力。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

【编译：阿遥】



