报告：全球5万移民在寻求更美好生活的途中丧生

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 —— 据联合国新闻处消息，国际移民组织23日发布报告指出，自2014年开始记录全球移徙途中的死亡人数以来，目前已有5万多例死亡记录在案。虽然这一死亡人数还在不断上升，但原籍国、过境国和目的地国政府几乎没有采取行动来解决这一长期的全球移民失踪危机。

该报告编写人之一布莱克（Julia Black）表示：

-虽然每年在移徙途中都有数千例死亡记录在案，但相关国家几乎没有采取任何措施解决这些悲剧的后果，更不用说预防了。无论人们出于什么原因走上移徙之路，他们都不应为了寻求更美好的生活而付出生命代价。

杳无音信

在失踪移民项目的死亡记录中，有3万多人国籍不详，而这背后有成千上万个家庭还在苦苦寻求真相。

2021年，一名身在西班牙的摩洛哥移民告诉移民组织，他的哥哥20年前在前往欧洲的移徙途中失踪，他还在寻找他哥哥的下落。

-时间过了这么久，还是一点消息都没有。-他说。

在国籍得到确认的失踪移民中，有9000多人来自非洲国家，6500多人来自亚洲，3000多人来自美洲。值得关注的是，阿富汗、叙利亚和缅甸是三大移民来源国，这些国家暴力事件频发，许多人逃离家园到国外寻求庇护。

危险之旅

在记录在案的5万例死亡中，有一半以上的人死于前往欧洲和欧洲境内的移徙途中，其中至少有25104人在地中海路线上丧生。欧洲路线还是失踪和推定死亡人数最多的路线，至少有16032人在海上失踪，他们的遗体从未被找到。

非洲是移民死亡人数第二多的地区。2014年以来的记录显示，共计有9000多人在非洲的移徙途中死亡。区域家庭调查显示，真实的死亡人数远高于此。

记录显示，美洲约有7000名移民死亡，其中大多数人死于前往美国的途中（4694人）。自2014年以来就有4000多人在跨越美国和墨西哥陆地边境的途中死亡。

亚洲共有约6200例死亡记录在案，儿童的死亡人数高达717例，占总死亡人数的11%以上，是所有地区中比例最高的，其中一半以上（436人）是罗兴亚的难民儿童。

在西亚，至少有1315人在移徙途中上丧生，多发生在冲突不断的国家，这加剧了记录失踪移民的工作难度。至少有522名来自非洲之角的人死于也门，这往往是由暴力所致。记录显示，有264名叙利亚人在试图越过边界前往土耳其时丧生。

呼吁采取保护和预防措施

移民组织强调，各国在任何时候都必须遵循国际法中所载的义务，包括尊重生命权。各国需要共同努力，通过优先开展搜救行动，改善并扩增常规、安全的移徙路径，确保优先保护移民的安全，以预防并减少进一步的死亡。