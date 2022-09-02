托卡耶夫总统接受5国大使递交国书

哈通社/努尔苏丹/9月2日 – 5国新任驻哈大使向总统递交国书。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月2日在总统府主持了外国新任驻哈大使国书递交仪式。

仪式上，托卡耶夫总统接受了5国新任驻哈大使递交的国书。