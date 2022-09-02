托卡耶夫总统接受5国大使递交国书

哈通社/努尔苏丹/9月2日 – 5国新任驻哈大使向总统递交国书。
据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月2日在总统府主持了外国新任驻哈大使国书递交仪式。
仪式上，托卡耶夫总统接受了5国新任驻哈大使递交的国书。
5国大使分别是： 利比亚大使阿拉丁·阿卜杜勒萨拉姆·勒怀克 科威特大使奥马尔·艾哈迈德·穆罕默德·穆拉德·坎达里 斯洛伐克大使罗伯特·科纳 阿尔及利亚大使卡马尔·费尼什 肯尼亚大使本森·亨利·欧玛·奥古图 托卡耶夫总统就5国大使履新表示祝贺，并期待大使们在任期中为哈萨克斯坦与各自国家之间各领域合作的发展做出贡献。 托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦一贯奉行互利友好的外交政策，秉持开放和平的政治理念。 总统表示，哈国与各国之间有着充分的合作潜力，哈政府将在推动与各国合作方面，为大使们的工作提供力所能及的协助。 【编译：木合塔尔·木拉提】
5国大使分别是：
利比亚大使阿拉丁·阿卜杜勒萨拉姆·勒怀克
科威特大使奥马尔·艾哈迈德·穆罕默德·穆拉德·坎达里
斯洛伐克大使罗伯特·科纳
阿尔及利亚大使卡马尔·费尼什
肯尼亚大使本森·亨利·欧玛·奥古图
托卡耶夫总统就5国大使履新表示祝贺，并期待大使们在任期中为哈萨克斯坦与各自国家之间各领域合作的发展做出贡献。
托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦一贯奉行互利友好的外交政策，秉持开放和平的政治理念。
总统表示，哈国与各国之间有着充分的合作潜力，哈政府将在推动与各国合作方面，为大使们的工作提供力所能及的协助。
【编译：木合塔尔·木拉提】