2022 年 9月 1 日 星期四 21:46

全球累计猴痘确诊病例超5万例

哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 据新华社报道，世界卫生组织8月31日发布的猴痘疫情统计数据显示，全球累计猴痘确诊病例达50496例，累计死亡病例为16例。

数据显示，全球近7日猴痘新增确诊病例5139例，近7日新增死亡病例1例。共有125个国家和地区报告了猴痘病例。猴痘病例总数超过1000例的国家是美国17994例、西班牙6543例、巴西4693例、法国3547例、德国3467例、英国3413例、秘鲁1463例、加拿大1228例和荷兰1160例。

世卫组织总干事谭德塞8月31日在新闻发布会上说，一些国家新增病例的减少证明疫情是可以遏制的。在占猴痘病例数一半以上的美洲，尽管一些国家的感染人数继续增加，但加拿大出现了持续下降的趋势。德国、荷兰等部分欧洲国家的疫情也明显放缓，这证明了公共卫生干预的有效性。

世卫组织负责猴痘工作的官员罗莎蒙德·刘易斯当天在新闻发布会上说，大多数病例出现在男同性恋、双性恋或有男男性行为的人群中，与猴痘患者有过身体接触的人可能感染猴痘。目前还没有任何关于猴痘病毒通过血液传播的报告，但在精液中可以检测到猴痘病毒。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

世卫组织7月23日宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是该组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。