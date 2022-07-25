2022 年 7月 25 日 星期一 11:35

日本樱岛火山喷发 警戒级别升至5级

哈通社/努尔苏丹/7月25日-- 据共同社报道，24日晚8点05分左右，日本鹿儿岛县樱岛的火山出现爆炸式喷发。

共同社援引日本气象厅消息称， 大块的火山石飞散至喷发口约2.5公里处。气象厅将喷发警戒级别从3级（限制进山）升至最高的5级（疏散），并提醒南岳山顶火山口以及昭和火山口约3公里以内居住区域需严加警惕大块的火山石，约2公里以内还可能发生火山碎屑流。

鹿儿岛市指示市内部分区域进行疏散。樱岛的部分居民乘坐渡船前往鹿儿岛市区方向。市政府透露，截至25日零点，已有17户28人疏散。据鹿儿岛县政府称，截至24日晚10点半，尚未发现造成人员伤亡。

气象厅透露，樱岛火山喷发警戒级别升至5级尚属首次。大块的火山石飞散范围超过2公里，上次发生在2020年6月4日。这是日本全国火山适用5级的第二例，前一例为2015年口永良部岛火山喷发。樱岛1914年发生的«大正喷发»造成不少人遇难。气象厅在24日夜晚召开记者会，指出山体膨胀小于4级或5级的标准，表示«现阶段没有预想发生像大正喷发一样的大规模喷发»。

据气象厅消息，从18日起观测到樱岛有显示山体膨胀的略微地壳变动。23日至24日下午3点，南岳山顶火山口喷发4次，喷烟最高升至1200米。