哈国孕产妇死亡率下降58%

哈通社/努尔苏丹/8月27日--27日，在政府新闻中心举行的新闻发布会上，卫生部第一副部长詹多斯•布尔科特巴耶夫表示，哈国孕产妇死亡率已下降58%。

他表示，目前，医疗卫生系统工作呈现出积极态势。总体死亡率下降11%，孕妇产死亡率下降58%，循环系统和呼吸系统疾病死亡率下降17%，肺病死亡率下降12%，恶性疾病死亡率下降8%。医生工资增加20%，以便改善提高医疗救助质量和可及性。2021年，地方共有3034青年人才上岗，这一数字达到应届毕业生总数96%。其中，606名毕业生选择«下乡»。2019-2022年间，共有304家基层医疗卫生机构投入使用，确保了初步医疗卫生救助平等获得。初步医疗卫生救助资金保障占医疗卫生系统融资额比例达到了54%。

他指出，今年计划再建80家基层医疗卫生机构，到目前为止，其中6家已投入使用。今年年底前，将为乡村居民和孩子提供新的预防方法，扩大咨询诊断服务覆盖面。

-县级医院物资技术基础将得到改善，已着手配备高端设备。21台CT机、91台X光机和1000多个母婴保健设备已交付使用。在偏远农村地区，全套移动医疗设施和医疗列车得到广泛应用。-布尔科特巴耶夫说。

【编译：阿遥】