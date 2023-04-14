参议院议长出席独联体议会间大会理事会第55次全体会议

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫14日在圣彼得堡出席独联体议会间大会理事会第55次全体会议。

独联体成员国议会议长出席会议，哈萨克斯坦代表团由参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫率领。

会议框架下，阿什姆巴耶夫就议会间合作的进一步发展前景发表了讲话。

议长指出了这一工作的具体方向。他认为，为进一步加强国际合作，在独联体国家高校加强独联体国家语言教学十分重要。

-莫斯科国立语言大学的独联体及近外国语言和文化系设有独联体国家语言课程。在这方面，哈萨克斯坦愿意为该系提供哈萨克语教学方面的必要帮助。-他说。

阿什姆巴耶夫谈到的另一个倡议是，在大会框架下举办一个论坛，邀请独联体国家科学和创意领域代表，这将有助于维护和发展国家间的文化和人道主义关系。

会议还讨论了共同预防紧急情况问题，其中包括加强地震安全防范领域合作。

会议期间，与会人员审议了生态和经济领域的数字化、税收，以及金融等领域的示范法。这种相互交流经验的形式允许独联体国家制定解决共同问题的商定方法。

最后，参议院议长总结了哈萨克斯坦担任独联体轮值主席国的任期，并向在2023年担任独联体轮值主席国的吉尔吉斯斯坦表示了祝贺。

【编译：阿依波塔】