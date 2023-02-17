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哈国新一批55吨救援物资运抵土耳其 土外长亲赴机场迎接

2023 年 2月 17 日 星期五 , 15:41
哈国新一批55吨救援物资运抵土耳其 土外长亲赴机场迎接

哈通社/阿斯塔纳/2月17日--一架载有哈萨克斯坦人道主义物资的飞机降落在土耳其加济安泰普。

土耳其外交部长梅夫吕特·查武什奥卢亲自到机场迎接了搭载哈萨克斯坦人道主义物资的专机。

同时，他还在机场与哈萨克斯坦驻土耳其大使叶尔克布兰·萨皮耶夫举行了会谈。

会谈期间，土耳其外长就哈萨克斯坦提供的物资表示了感谢，并向救援人员、记者和大使馆工作人员表示了敬意。

根据早前报道，根据国家元首指示，哈政府向土耳其追加一批人道主义援助，包括帐篷、加热器、保暖衣物等日用品，人道主义援助总重量达55吨。

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此外，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦政府2月8日通过决议，向土耳其地震受灾地区提供100万美元人道主义援助。

除政府援助外，哈萨克斯坦民间向土耳其捐款近360万美元

民间自发组织的众筹活动，还向土耳其灾区捐赠了114座毡房，并由志愿者运送至土耳其灾区开始进行搭建，以给灾区民众提供临时住所。

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此外，截至2月15日，哈萨克斯坦民族和睦大会各民族文化协会已募捐到了近2800万坚戈的善款。同时，社会各界人士通过各民族文化协会向土耳其捐赠生活必需品3400万坚戈。


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