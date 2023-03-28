国内固定资产投资增长加速 53%的固定资产投资来自大型企业

哈通社/阿斯塔纳/3月28日--来自国家经济部的数据显示， 2023年前两个月，国内固定资产投资总额达1.6万亿坚戈，其中53%由大型企业完成。

固定资产投资主要来源是投资者自有资金，其总额为1.3万亿坚戈，占投资总额的82%。

固定资产投资总额中，国家预算资金为1350亿坚戈。部分地区固定资产投资总额中，国家预算资金在占有相当大的份额，如杰特苏州为43%、突厥斯坦州为35%、东哈州为30%。

就地区而言，阿特劳州固定资产投资总额仍处于领先地位（424亿坚戈），占国内固定资产总投资额26%。其中89%的资金投向采矿业。

固定资产投资总额排名前五甲还包括阿拉木图（1490亿坚戈），阿斯塔纳（1220亿坚戈），曼格斯套州（1090亿）和阿克莫拉州（1030亿）。

乌勒套州和杰特苏州固定资产投资额相对较少，分别为171亿和167亿坚戈。

应该指出的是，全国有19个地区固定资产投资呈现增长趋势，其中，乌勒套州增长幅度最大（与2022年同期相比增长73%），只有在阿拜州，固定资产投资减少了4.5%。

在固定资产投资中，占大头的是采矿业、房地产和运输仓储业，分别占39%、21%和10%。

固定资产投资持续保持积极态势，较去年同期相比，实际增长19%。

【编译：阿遥】