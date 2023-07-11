上半年发放创业补助金5300余份

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 -- 据劳动和社会保障部消息，今年上半年在《2021—2025年国家创业发展工程》框架下，哈萨克斯坦已发放5316笔补助金用于实施新的商业理念，计划在2023年总共发放9000笔赠款。

今年3月和5月，第一批和第二批资助申请已按时发放。

在过去两个类别的框架内，共收到了5.12万份申请，其中家庭申请3.01万份，残疾人申请8700份，定向社会援助的受益者中有2700份申请，失业人员申请2010份，还有506名流离失所者也提出了申请。

申请数量较大的依次是突厥斯坦州11600份、江布尔州5500份、奇姆肯特市6000份，数量较少的是乌勒套州365份和阿克莫拉州份611份。

国家补助金是免费提供的启动资金，其目的是启动和发展新业务。补助金额高达138万坚戈。每个参与者只能领取一次补助。

补助金由就业中心根据各州市委员会考虑申请人的实际情况决定发放。

申请人在委员会会议上展示他们的商业项目。委员会会议的地点、日期将直接在Business.enbek.kz门户网站上资助候选人的个人帐户中显示。同时，每个成员委员会根据以下标准评估商业计划并填写评估表：商业理念的竞争力、销售市场的开发、商业项目的财务可行性、创业技能水平、创造新的就业机会。

委员会的决定将发送至申请人在Business.enbek.kz门户网站上的个人帐户。如果委员会通过了申请，申请人需要提供详细的银行信息，签署协议，然后提交有关分配资金使用情况的季度报告。所有这些都是以电子格式完成的，无需到就业中心办理。

补助金申请的受理是按流程进行的。下一次补助暂定在今年9月，将在各州市创建20个劳动力流动中心，并于7月将现有就业中心转变为分支机构。

值得注意的是，开始接受补助金申请的公告将在接受申请前10个日历日在哈劳动和社会保障部的官方网站上发布。另外，Business.enbek门户网站上接受申请的截止日期为每个流程10个工作日。

【编译：木合塔尔·木拉提】