出口民调：“阿玛纳特”党在议会选举中获得53.46%选票

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 —— 欧亚一体化研究所（Еуразиялық интеграция институты）20日00:00时公布了19日举行的哈萨克斯坦哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举初步出口民调（Еxit poll）结果。

此次议会选举出口民调结果如下：

“阿玛纳特”党——53.46%；

“阿吾勒”人民民主爱国党——10.52%；

“共和”党——8.9%；

哈萨克斯坦人民党——6.25%；

哈萨克斯坦“巴伊塔克”绿党——3.22%；

哈萨克斯坦“光明道路”民主党——7.87%；

国家社会民主党——5.31%；

反对所有候选人——4.47%。

据悉，200个投票站超过2.3万名选民接受了调查问卷。

截至阿斯塔纳时间21:00时，全国17州和3大直辖市10 146个投票站结束工作，并开始进行计票工作。此外，境外33个投票站已结束投票，另有44个投票站仍在进行投票。

据此前报道，截至22时整，全国已有54.19%的登记选民（6 521 860人）完成了投票。

值得一提的是，为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。

【编译：小穆】