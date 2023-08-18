总统视察耗资52亿坚戈建设的Prometheus学校

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日对阿拉木图进行的工作视察框架下，访问了去年投入使用的Prometheus 学校。
学校方向托卡耶夫总统介绍了该教育机构的教室、科学实验室、学校的教学方法，以及教育机构的总体基础设施。
Prometheus学校于去年11月9日投入运营，可容纳840名学生，总面积为1.2万公顷，教育机构的建设投资约为52亿坚戈。
学校会为家庭贫困的优秀学生提供公费教育名额，并计划逐年增加这一公费教育名额。 国家元首还对启Enlightenment Power 集团基金会实施的项目进行了了解。 据基金董事兼学校监事会主席多斯姆别斯拜介绍，目前正在计划建设可容纳1400名学生的«PhysTech»学校。正在开学。 该校旨在提供优质教育，使毕业生能够进入世界领先的技术大学。 学校建设计划于今年11月竣工。 该项目的投资额为39亿坚戈。 根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫18日对阿拉木图市进行了工作视察。 当天，托卡耶夫总统专程前往阿拉木图市郊、于今年6月1日刚刚建成交付的«阿尤塞»防汛水坝进行了调研。 【编译：阿依波塔】
学校会为家庭贫困的优秀学生提供公费教育名额，并计划逐年增加这一公费教育名额。
国家元首还对启Enlightenment Power 集团基金会实施的项目进行了了解。
据基金董事兼学校监事会主席多斯姆别斯拜介绍，目前正在计划建设可容纳1400名学生的«PhysTech»学校。正在开学。 该校旨在提供优质教育，使毕业生能够进入世界领先的技术大学。 学校建设计划于今年11月竣工。 该项目的投资额为39亿坚戈。
根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫18日对阿拉木图市进行了工作视察。
当天，托卡耶夫总统专程前往阿拉木图市郊、于今年6月1日刚刚建成交付的«阿尤塞»防汛水坝进行了调研。
【编译：阿依波塔】