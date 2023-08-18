总统视察耗资52亿坚戈建设的Prometheus学校

学校会为家庭贫困的优秀学生提供公费教育名额，并计划逐年增加这一公费教育名额。

国家元首还对启Enlightenment Power 集团基金会实施的项目进行了了解。

据基金董事兼学校监事会主席多斯姆别斯拜介绍，目前正在计划建设可容纳1400名学生的«PhysTech»学校。正在开学。 该校旨在提供优质教育，使毕业生能够进入世界领先的技术大学。 学校建设计划于今年11月竣工。 该项目的投资额为39亿坚戈。