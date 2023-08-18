总统视察耗资52亿坚戈建设的Prometheus学校

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日对阿拉木图进行的工作视察框架下，访问了去年投入使用的Prometheus 学校。



学校方向托卡耶夫总统介绍了该教育机构的教室、科学实验室、学校的教学方法，以及教育机构的总体基础设施。

Prometheus学校于去年11月9日投入运营，可容纳840名学生，总面积为1.2万公顷，教育机构的建设投资约为52亿坚戈。