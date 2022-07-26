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六月份全国有51.67万多子女家庭领取补助
2022 年 7月 26 日 星期二 10:53

六月份全国有51.67万多子女家庭领取补助

哈通社/努尔苏丹/7月26日--据劳动和社会保障部消息，6月份全国共有51.67万户家庭领取总额为316亿坚戈的补助。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

四孩家庭 - 50 975 坚戈 五孩家庭 - 63 727坚戈 六孩家庭 - 76 479坚戈 七孩家庭 - 89 231坚戈 八孩家庭 - 101 760坚戈 九孩家庭 – 114 480坚戈 十孩家庭 – 127 200坚戈 十一孩家庭 – 139 920坚戈 十二孩家庭 – 152 640坚戈 十三孩家庭 – 165 360坚戈 十四孩家庭 –178 080坚戈 十五孩家庭 –190 800坚戈 十六孩家庭 –203 520坚戈

平均每个孩子每月可获得12 720坚戈左右的福利金。

哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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