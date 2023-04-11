中国北方现大规模沙尘污染 京津等近50城指数爆表

哈通社/阿斯塔纳/4月11日--据中新社报道，中国北方大规模沙尘污染过程持续。监测显示，11日6时，北京、天津、石家庄、呼和浩特、太原、济南、哈尔滨等多个城市空气质量指数达到或超过500，出现爆表。

9日起，受冷高压系统过境带来的大风天气影响，蒙古国及中国内蒙古中部沙源地起沙，同时中国河西走廊、新疆发生沙尘天气，新疆、陕甘宁、华北北部到东北的广大地区可吸入颗粒物(PM10)浓度明显上升，截至18时，29个城市受到沙尘天气影响。10日，受冷空气南下的影响，沙尘天气影响范围扩大。

据中国环境监测总站预报，11日，京津冀、西北大部以良至轻度污染为主；东北大部、华东、甘肃河西和陕西中北部以轻至中度污染为主，东北局地和华东局地可能出现短时重度污染，甘肃河西可能出现重度污染。

监测显示，4月11日6时，北京、天津、银川等城市空气质量出现重度及以上污染，西安、秦皇岛等60多个城市空气质量出现严重污染，主要污染物为可吸入颗粒物(PM10)，其中北京、天津、石家庄、呼和浩特、包头、太原、济南、烟台、哈尔滨等多个城市空气质量指数达到或超过500，出现爆表。

3月19日至24日，今年以来强度最强、影响范围最大的沙尘暴过程影响中国，专家表示，本次沙尘过程整体强度和范围均弱于3月19日至24日的强沙尘暴过程。